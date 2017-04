Odsonne Edouard lors d'un match entre Toulouse et Lyon en octobre 2016

publié le 02/04/2017 à 16:49

Réellement, un seul match présente un intérêt sportif dans ce multiplex de la 31e journée de Ligue 1. Montpellier (15e, 33 points) se déplace à Toulouse (12e, 37), deux équipes sont embourbées dans le ventre mou du championnat. Angers (11e, 39) fait le très court déplacement jusqu'à Nantes (11e, 38), deux clubs trop éloignés des places européennes pour espérer jouer en milieu de semaine la saison prochaine.



En revanche, les Lorientais (20es, 25 points) peuvent enfin enchaîner deux victoires consécutives au stade Michel d'Ornano de Caen (16e, 32 points). Dans la zone de relégation depuis la 8e journée de championnat,, bon dernier depuis la 10e, ils peuvent dépasser Bastia et sortir la tête de l'eau.

Caen n'a plus gagné depuis trois rencontres et a encaissé huit buts sur cette même période. Une fragilité défensive dont peut profiter le trio Marveaux-Moukandjo-Waris. En cas de succès, Lorient doublerait le SCB (19e, 25 points) et recollerait à Nancy (18e, 28 unités).

L1-31e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 31 mars :

19h00 : Guingamp - Nancy : 1-0



Samedi 1er avril :

Marseille - Dijon : 1-1

Bastia - Lille : 0-1



Dimanche 2 avril :

Rennes - Lyon : 1-1

Lorient - Caen

Montpellier - Toulouse

Nantes - Angers

21h00 : Nice - Bordeaux



Matches reportés :

Metz - Paris (18 avril)

Monaco - Saint-Étienne (date inconnue)