MINUTE PAR MINUTE - Ce 22e multiplex de la saison pourrait laisser des traces dans le bas de classement avec. notamment Angers-Metz, Bastia-Caen et Lorient-Dijon.

Crédit : AFP/N.Tucat Cédric Carrasso, le dernier rempart des Girondins de Bordeaux

par Luca Dangréaux publié le 28/01/2017 à 19:30

Trois des cinq affiches de ce samedi 28 janvier au soir sont des confrontations directes entre clubs du bas de tableau. Des rencontres qui pourraient lancer la course au maintien tant le classement est resserré dans ses profondeurs.



Le SCO Angers (19e, 20 points) reçoit le FC Metz (18e, 21 points), Lorient (20e, 18 points) reçoit les Dijonnais (15e, 21 points) alors que Caen (17e, 21 points) se déplace à Bastia (16e, 21 points). Si le multiplex du samedi soir est souvent décrié pour la pauvreté du spectacle qu'il propose, ces confrontations entre mal classés devraient contredire l'idée reçue.



Les deux autres affiches de la soirée opposent Nancy à Bordeaux et Rennes à Nantes pour un derby de l'Ouest. Statistique surprenante concernant ce derby : depuis la saison 2002-2003 l'affiche Rennes-Nantes accouche une fois sur deux d'un vainqueur différent. Ainsi les Rennais ont gagné quatre fois, les Nantais trois pour deux matches nuls. La saison dernière, les Rouges et Noirs l'avaient emporté 4-1. Avantage aux Canaris ?

L1-22e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier : 5-1



Samedi 28 janvier :

Lyon - Lile : 1-2

20h00 : Nancy - Bordeaux

Rennes - Nantes

Lorient - Dijon

Angers - Metz

Bastia - Caen



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco