EN DIRECT - Suivez le multiplex de la 20e journée en live commenté

Guiguamp (5e) fait le court déplacement à Lorient (20e) pour un des cinq matches du multiplex de ce samedi 14 janvier 2017. Un derby entre deux clubs qui ne jouent pas le même championnat. Les Costarmoricans, peuvent se rapprocher à un petit point de l'Olympique Lyonnais (4e). Côté Lorient les joueurs de Bernard Casoni sont derniers et cherchent à se sortir de la zone de relégation. Il vont devoir faire sans le défenseur Zargo Touré (Sénégal) ni Benjamin Moukandjo (Cameroun) attaquant et meilleur buteur du club avec sept buts, partis à la CAN.



Nantes (17e), toujours dans le bas de classement, se déplace à Toulouse (9e) et espère enchaîner une troisième victoire de suite en Ligue 1 après celle à Angers (2-0, vendredi 16 décembre, 18e journée) et contre Montpellier (1-0, mercredi 21 décembre, 19e journée). Toulouse (9e) reste lui sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues et doit mettre fin à cette mauvaise série.

Un Nancy à deux têtes

Quel Nancy (13e) va-t-on retrouver face à Bastia (14e) ? Celui qui n'avait gagné qu'un seul match entre août et octobre 2016 ou celui qui en a perdu seulement deux entre octobre et ce premier week-end de championnat de l'année ? Les joueurs de Pablo Correa ont montré deux visages complètement différents cette saison et sont en confiance pour commencer l'année 2017. Ils sont qualifiés en demie-finale de Coupe de la Ligue et en 16e de finale de Coupe de France mais restent à quatre points de la zone rouge en championnat.



Dans les autres matches de la soirée Angers (16e), qui n'a plus gagné en Ligue 1 depuis la réception de Lille le 5 novembre 2016, reçoit Bordeaux (10) et Dijon 15e) se déplace à Montpellier (11e).

