publié le 09/05/2017 à 19:45

Avant le coup d'envoi, l'heure n'est pas à l'optimisme dans le camp du premier demi-finaliste français depuis Lyon en 2010. Battu 2-0 sur sa pelouse de Louis-II il y a six jours, Monaco doit à son tour réaliser cette fameuse "remontada" qui hante encore les esprits parisiens.



Problème, la Juventus n'a jamais craqué contre les clubs français en matches aller-retour à élimination directe dans son histoire. N'a encaissé aucun but depuis la phase à élimination directe en Ligue des champions cette saison. N'a plus perdu à Turin depuis plus de 20 mois en championnat, depuis quatre ans dans la grande cour européenne.

Mais comme plusieurs monégasques l'ont rappelé après la victoire à Nancy, quasiment synonyme de titre de champion de France, il y a bien un match à jouer. Et pourquoi pas le droit de rêver, après tout. Marquer en premier, bénéficier d'un fait de jeu favorable, provoquer cette réussite qui les a fui lors des 90 premières minutes, et les hommes de Leonardo Jardim pourraient faire douter la "Vieille Dame".

Le film de la soirée :

20h20 - La Juve a remporté deux Ligue des champions dans son histoire, en 1985 et 1996. Elle s'est inclinée trois fois en finale, la dernière en 2015 face au Barça (3-1).



20h16 - Monaco évoluera en noir ce soir.



20h13 - Les deux équipes sont à l'échauffement sur la pelouse du Juventus Stadium.



20h05 - Sur la feuille de match, Monaco est présenté en 4-4-2. La vérité viendra du terrain.

La feuille de match avec quelques surprises côté monégasque. Jardim Time ? #JUVASM pic.twitter.com/sOAUDZ6K0S — Julien Quelen (@J_Quelen) 9 mai 2017

19h56 - Et si Leonardo Jardim tentait en fait un 3-4-1-2 avec Silva en meneur de jeu et une défense Raggi-Glik-Jemerson ?



19h53 - Lemar et Fabinho débutent étrangement sur le banc avec De Sanctis, Mendy, Diallo, Germain et Carrillo.



19h50 - Le 11 de départ de Monaco : Subasic - Sidibé, Jemerson, Glik, Raggi - Dirar, Bakayoko, Moutinho, Bernardo Silva - Falcao, Mbappé.



19h48 - Le 11 de départ de la Juve, sans aucune surprise : Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic, Khedira, Sandro - Dybala, Higuain, Mandzukic.



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette première demi-finale retour, à la veille du derby madrilène entre l'Atlético et le Real.