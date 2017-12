publié le 03/12/2017 à 16:15

Favori à la 2e place derrière la 1re promise au PSG après son carton à Nice (0-5), l'Olympique Lyonnais a laissé les doutes resurgir en s'inclinant à domicile contre Lille (1-2), mercredi 29 novembre. Fin d'une invincibilité qui durait depuis 12 rencontres toutes compétitions confondues, et d'une série de sept matches sans prendre de but.



Les hommes de Bruno Génésio sont désormais attendus chez le 6e, Caen, qui n'a perdu qu'une fois lors de ses six dernières sorties, mais de quelle manière : 5-0 à Marseille. Globalement, les Normands ne réussissent pas face aux meilleurs cylindrées du championnat.