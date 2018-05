publié le 02/05/2018 à 20:00

L'AS Rome ou Liverpool ? Il ne manque plus que l'identité de l'un des deux protagonistes de la finale 2018 de la Ligue des champions. Le rescapé tentera de mettre fin à la série de triomphes du Real Madrid, qui visera à Kiev le samedi 216 mai un troisième sacre de rang, le quatrième en cinq ans.



Sur le papier, la Roma ne possède que 12% de chances de qualification après sa défaite 5-2 à Anfield Road il y a huit jours. Mais le club italien, qui n'avait jamais atteint le dernier carré depuis que l'épreuve s'appelle Ligue des champions, veut croire en sa bonne étoile. Qui aurait cru qu'il renverserait le Barça de Messi en quarts après un revers 4-1 à l'aller en Espagne.

Pour passer avec un 3-0, les Giallorossi devront résister à l'attaque de feu des Reds, avec Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sdaio Mané. En six déplacements européens cette saison, en comptant le barrage, Liverpool a marqué 20 buts. La Roma préfère retenir un autre chiffre : pas le moindre but encaissé à domicile cette saison en Ligue des Champions, malgré les visites de l'Atlético de Madrid, de Chelsea ou de Barcelone.