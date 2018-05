publié le 01/05/2018 à 20:00

Rien n'est joué, n'a cessé de répéter Zinédine Zidane avant cette demi-finale retour à Santiago Bernabeu. Pour l'entraîneur français du Real, il s'agit de la marche la plus haute à franchir cette saison pour les doubles champions d'Europe en titre. Le triplé, trois équipes l'ont réalisé dans l'histoire, mais jamais depuis plus de 40 ans : le Bayern (1974-1976, l'Ajax Amsterdam (1971-1973) et... le Real, avec un quintuplé lors des cinq premières éditions, de 1956 à 1960.



"Nous jouons le match de l'année", a insisté "Zizou", avant de mettre tout son monde en garde : "Il faut être prêts, comme jamais". Mais le Bayern ne dit pas autre chose : "Nous voulons atteindre la finale", a clamé l'entraîneur allemand Jupp Heynckes malgré la défaite (1-2) en Bavière six jours plus tôt. "En football, on peut renverser des montagnes. Nous ne nous rendons pas et nous donnerons tout".

À domicile, le Real n'a pas été très souverain ces derniers mois, notamment en quart retour contre la Juventus mi-avril (défaite 1-3 avec un penalty in extremis pour se qualifier). Et le souvenir du quart retour 2017 face au Bayern inquiète : les Munichois avaient réussi à mener 2-1 au Bernabeu, forçant la prolongation et ne s'inclinant qu'à dix contre onze avec un but litigieux de Cristiano Ronaldo (4-2 a.p.).