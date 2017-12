publié le 02/12/2017 à 19:15

La réception d'Angers, 19e après une série de trois défaites et deux nuls depuis la fin octobre peut-elle permettre à Monaco de rebondir ? Le champion de France reste sur trois défaites de suite, dont une à domicile contre Leipzig (1-4) qui l'élimine de toutes les compétitions européennes. Le dernier succès de l'ASM remonte au samedi 4 novembre, face à Guingamp (6-0), déjà lors d'un multiplex. Un heureux présage ?



Dans les autres rencontres de la soirée, Nice (16e) et Lille (18e) visent un deuxième succès de rang respectivement face à Metz (20e) et Toulouse (13e). Rennes (15e) et Amiens (8e) s'affrontent dans un duel d'équipes en forme, Troyes (14e) et Guingamp (9e) dans une affiche entre clubs sur courant alternatif.