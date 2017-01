MINUTE PAR MINUTE - Suite et fin du week-end des 32es de finale de Coupe de France (en attendant la programmation des matches reportés de samedi) avec le dernier match du week-end Lyon-Montpellier (21h).

Wesley Said face au Jeanne-d'Arc de Biarritz en 32e de finale de Coupe de France.

par Luca Dangréaux publié le 08/01/2017 à 19:39

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Marseille peut remercier Rémy Cabella. Grâce au doublé son milieu Français, le club phocéen est qualifié pour les 16es de finale de la compétition aux dépens de Toulouse (1-2 a. p.). Sans Bafetimbi Gomis ni Lassana Diarra, les hommes de Rudy Garcia ont été solides et sérieux. Malgré l'égalisation de Jimmy Durmaz suite à une erreur de Maxime Lopez (par ailleurs auteur d'une passe décisive sur le premier but), Cabella a profité d'un service d'Alessandrini pour doubler la mise et qualifier les siens.



Nice éliminé de la compétition, c'est le gros enseignement de ce dimanche 8 janvier en Coupe de France 2016-2017. Les Aiglons ont pourtant marqué en premier sur le terrain (synthétique) de Lorient grâce à une jolie tête d'Alassane Pléa. Les Lorientais ont réussi à renverser le leader de la Ligue 1 grâce à des buts de Jérémie Aliadière (profitant d'une mauvaise sortie de Benitez, le gardien Niçois) et Walid Mesloub, à la réception d'un centre de Sylvain Marveaux.

Saint-Étienne et Rennes évitent le piège

Autre petite surprise : Metz s'est fait éliminer à Lens grâce à Bourigeaud et Lopez. Moins surprenants, Caen et Bordeaux ont éliminé respectivement Sainte-Geneviève et Clermont. Auxerre est lui-aussi qualifié après sa belle victoire (4-2 a. p.) contre Troyes.



Parmi les cinq affiches de 17h, celles du Stade Rennais et de l'Association Sportive de Saint-Étienne avaient tout d'un piège. Les deux clubs de Ligue 1 se sont qualifiés pour les 16es de finale de la compétition en assurant la victoire. Les Bretons ont logiquement disposé du Jeanne-d'Arc de Biarritz, club de Division d'Honneur septième échelon national. Le score final est lourd : 6-0. Les Verts se sont eux imposés 3-1 sur le terrain de Croix grâce à des buts de Hamouma, Veretout, Söderlund et Keita. Angers s'est défait de Granville alors que Châteauroux l'a emporté sur le score de 4-1 face à Pau.

Le film de la journée :

19h02 - Le Stade Rennais n'est pas tombé dans le piège du club de Jeanne-d'Arc de Biarritz, victoire facile 0-6. Saint-Étienne s'est qualifié à Croix (1-3), Angers à dominé Granville sur le score de 1-2. Châteauroux a disposé de Pau 4-1. Marseille Consolat à pris deux buts d'écart durant les prolongations à Istres.



17h50 - À la mi-temps des rencontres de 17h, Rennes gagne facilement contre le Jeanne-d'Arc de Biarritz 3-0, Saint-Étienne et Angers sont tenus en échec 1-1 à Croix et Granville. Châteauroux mène contre Pau 1-0, match nul et vierge entre Istres et Marseille Consolat.



16h42 - Marseille est qualifié ! Les Phocéens ont résisté aux ultimes attaques toulousaines et se qualifient en 16es de finale de Coupe de France grâce à un doublé de Rémy Cabella.



16h41 - Alors qu'Alban Lafont est monté sur ce corner, la défense olympienne s'est bien dégagée. Il n'y aura pas de temps additionnel, Toulouse pousse.



16h40 - Il ne reste que deux minute de jeu et le match reste très indécis. Corner pour Toulouse.



16h34 - Auxerre mène contre Troyes grâce à un but de Romain Montiel. 3-2, 112e minute de jeu.



16h27 - Marseille prend l'avantage une nouvelle fois grâce à Cabella ! Le Français est à la réception d'un centre fort et au sol d'Alessandrini. 1-2, 107e minute de jeu.



16h16 - L'OM pousse fort en ce début de prolongation. Cabella manque un face-à-face avec Lafont, dans la foulée le jeune gardien boxe un centre dangereux.

16h14 - Les prolongations à Toulouse et Auxerre ont démarré.



16h11 - Lens, qui recevait Metz, à gagné 2-0 grâce à des buts de Bourigeaud et Lopez. Caen est le dernier club qualifié des matches de 14h15. Les Caennais ont facilement battu Sainte-Geneviève 0-3.



16h10 - Bordeaux qualifié. Le seul but du match, marqué par Malcolm, est arrivé à la 87e minute du match. Clermont est éliminé de la compétition.



16h07 - C'est fini au stade du Moustoir, Nice est éliminé ! Pourtant mené après le premier but du match de Pléa, Lorient a renversé la tendance et s'est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France.



16h05 - Les 90 premières minutes entre Toulouse et Marseille sont terminées. Prolongation au Stadium.

16h04 - Auxerre égalise face à Troyes. 2-2, on joue le temps additionnel.



16h02 - Maxime Lopez tir un coup-franc excentré aux abords de la surface. Alessandrini reprend de la tête au second poteau mais ce n'est pas cadré.



15h59 - Entre Toulouse et Marseille le match est plus indécis. Aucune des deux équipes ne dominent, le suspens reste entier.



15h56 - Nice joue plus haut depuis le but de Mesloub. Les Lorientais résistent bien pour l'instant.



15h49 - Mesloub pour le deuxième but lorientais. Sylvain Marveaux, côté gauche, centre pour Lesloub qui reprend d'une subtile reprise de volée. Les Niçois sont dépassés. 2-1.



15h45 - But de Jérémie Aliadière pour Lorient. Entré à la pause, l'attaquant profite d'un sortie ratée de Benitez pour filer au but et marquer dans le but vide. 2-1 pour les Merlus, 74e minute de jeu.



15h39 - Lorient accélère et tente d'égaliser. Les Niçois jouent de plus en plus bas sur le terrain et subissent les attaques adverses.



15h37 - Ouverture du score au stade Felix-Bollaert Delelis pour Lens. Bourigeaud permet aux Sangs et Or de prendre l'avantage. 1-0, 66e minute de jeu.



15h35 - Martin Braithwaite perd son duel avec Pelé et manque lui aussi une grosse occasion de but.



15h33 - Alassane Pléa manque le 2-0. Il reçoit un ballon mal repoussé par la défense de Lorient au second poteau mais envoie le ballon trop haut.



15h30 - Caen domine largement Sainte-Geneviève 3-0. Après le doublé de Rodelin, c'est Santini qui inscrit le troisième but de son équipe.



15h28 - Égalisation toulousaine par Durmaz. Maxime Lopez perd le ballon à l'entrée de sa surface. Durmaz en profite pour tromper Pelé. Le match est relancé, 1-1, 58e minute de jeu.



15h23 - Benjamin Nivet réalise le doublé pour Troyes et donne l'avantage à son équipe sur le terrain d'Auxerre, 2-1.



15h20 - But de Cabella pour Marseille. Maxime Lopez, plein axe, décale à nouveau Rémy Cabella dans la surface. Cette fois-ci le Marseillais tente sa chance et trompe Alban Lafont. 1-0.



15h18 - Cabella part à la limite du hors-jeu sur le côté gauche et centre en retrait. La défense toulousaine sort ce ballon dangereux.



15h17 - Reprise du match entre Toulouse et Marseille.



15h05 - Bordeaux et Metz sont tenus en échec (0-0) à Clermont et Lens. Match nul mais avec des buts entre Auxerre et Troyes, 1-1.



15h04 - Mi-temps également à Lorient où Nice mène 1-0 grâce à un but de Pléa dans les dernières minutes du premier acte.



15h02 - C'est la pause à Toulouse, le score est nul et vierge malgré un match animé.



14h59 - But pour Nice. Marcel dépose un magnifique centre sur la tête de Pléa seul dans la surface. L'attaquant niçois ne laisse pas passer l'occasion et trompe Lecomte. 1-0 pour les Aiglons, 44e minute de jeu.



14h57 - Lorient touche le poteau de Nice avec une jolie frappe de Sylvain Marveaux.



14h55 - Caen double la mise sur le terrain de Sainte-Geneviève. 2-0.



14h52 - Deuxième carton jaune pour Marseille et William Vainqueur.



14h49 - Oscar Trejo, pour Toulouse face à Marseille, envoie une frappe au-dessus du but de Pelé. Les débats s'équilibrent au Stadium.



14h48 - Pléa pense ouvrir le score pour Nice après avoir gagné son duel contre Lecomte. Le but est refusé pour hors-jeu.



14h46 - Sur un long coup-franc dès 30 mètres, Wylan Cyprien décoche une frappe qui se dirige vers la lucarne lorientaise. Lecomte claque la frappe en corner.



14h45 - Carton jaune pour Zambo Anguissa.



14h44 - Nice domine assez largement Lorient au stade du Moustoir mais n'arrive pas non plus à tromper le gardien lorientais.



14h40 - Caen a ouvert le score grâce à Rodelin sur le terrain de Sainte-Geneviève. 1-0, 22e minute de jeu.



14h31 - Après un ballon perdu à 40 mètres des buts de Marseille, Braithwaite tente un enroulé mais ce n'est pas cadré.



14h28 - Déjà deux buts au stade de l'Abbé-Deschamps entre Auxerre et Troyes. Courtet a ouvert le score à la 8e minute avant que Nivet n'égalise sur penalty dans la foulée pour Troyes.



14h26 - Marseille a bien commencé son match et multiplie les offensives. Cabella, Lopez et Sarr ont déjà frappé au but de Lafont sans tromper le gardien toulousain.



14h22 - Première grosse occasion pour Toulouse et cette frappe lointaine de Doumbia repoussé en corner par Pelé.



14h15 - Le coup d'envoi est donné au Stadium de Toulouse et sur les cinq autres terrains des matches de 14h15.



14h12 - La composition de Bordeaux en déplacement à Clermont : Prior - Gajic, Pallois, Lewczuk, Pellenard - Toulalan, Sertic, Vada - Malcolm, Kamano, Laborde.



13h58 - Le onze de Nice en déplacement à Lorient pour ce 32e de finale de Coupe de France : Benitez - Souquet, Le Marchand, Sarr, Dalbert - Cyprien, Koziello, Lusamba - Ricardo Pereira, Marcel, Pléa.



13h55 - Les titulaires lorientais pour affronter Nice : Lecomte - Moreira, Ciani, Rose, Le Goff - Lautoa, Marveaux, Guendouzi, Mvuemba, Cabot - Jeannot.



13h53 - La composition toulousaine pour affronter l'OM : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Somalia, Doumbia, Durmaz, Trejo - Toivonen, Braithwaite (cap.).



13h52 - Le onze marseillais aligné par Rudy Garcia est tombé : Pelé - Sakaï, Fanni, Rolando, Rekik - Vainqueur, Anguissa, Lopez - Thauvin (cap.), Cabella, Sarr.



13h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la fin de ces 32es de finale de l'édition 2016-2017 de la Coupe de France.

Coupe de France : résultats et programme des 32es de finale

Vendredi 6 janvier :



US Avranches (NAT) - Laval (L2) : 3-1

Les Herbiers (NAT) - Gazélec Ajaccio (L2) : 4-3

Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2) : 2-1



Samedi 7 janvier :

15h00 :



Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA) : 3-1

Blagnac FC (DH) - Niort (L2) : 0-1

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2) : 2-2 (3-2 t. a. b.)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT) : 0-0 (3-4 t. a. b.)

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion) : 4-1

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2) : 2-1

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT) : 4-2 a. p.





18h00 :

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA) : 3-2

Guingamp (L1) - Le Havre (L2) : 2-1

Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes (L1) : 1-2

Grenoble Foot 38 (CFA) - Étoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA) : 1-2

Besançon FC (CFA 2) - Nancy (L1) : 0-3

Louhans-Cuiseaux FC (CFA 2) - Dijon (L1) : 0-2



Dimanche 8 janvier :





14h15 :

Lorient (L1) - Nice (L1) : 2-1

Toulouse (L1) - Marseille (L1) : 1-2 (a. p.)

Clermont (L2) - Bordeaux (L1) : 1-0

Auxerre (L2) - Troyes (L2) : 4-2 (a. p.)

Lens (L2) - Metz (L1) : 2-0

17h00 :



US Granvillaise (CFA) - Angers (L1) : 1-2

Châteauroux (NAT) - Pau FC (NAT) : 4-1

Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) - Rennes (L1) : 0-6

Istres FC (DHR) - GS Consolat (NAT) : 1-3

Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Étienne (L1) :1-3

21h00 :

Lyon (L1) - Montpellier (L1)



Reporté à une date ultérieure :





Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2)

FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

L1 : premier échelon national

L2 : deuxième échelon

National : troisième échelon

CFA : quatrième échelon

CFA2 : cinquième échelon

DH : sixième échelon

DHR : septième échelon