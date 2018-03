publié le 26/06/2016 à 17:15

Premier match à élimination directe et première démonstration de force de l'Allemagne. Contrairement à ses rivaux européens, "la Nationalmannschaft" a déroulé face à la Slovaquie (3-0). Vainqueurs sans briller jusque-là, les coéquipiers de Manuel Neueur ont envoyé un message fort à leur futur adversaire. Jérôme Boateng (8e) et Mario Gomez (43e) ont permis aux champions du monde en titre de plier le match avant la mi-temps. Julian Draxler a corsé un peu plus l'addition au retour des vestiaires (63e).



Les hommes de Joachim Löw attendent désormais leur prochain adversaire. Ils joueront leur sixième quart de finale consécutif dans un tournoi majeur le samedi 2 juillet à 21h à Bordeaux contre le gagnant du remake de la finale de l'Euro 2012 entre l'Espagne, double tenante du titre, et l'Italie ayant lieu ce lundi 27 juin à 18h à Saint-Denis.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale Crédit : AFP