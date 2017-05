publié le 27/05/2017 à 20:00

Le Paris Saint-Germain est le grand favori de cette 100e finale de Coupe de France. Ce samedi 27 mai, il affronte le SCO d'Angers pour ce qui est le dernier match officiel de la saison de football. Le résultat aura, quoi qu'il arrive, des conséquences historiques.



En cas de succès du SCO, le club de l'Anjou remporterait sa première Coupe de France de son histoire. Finaliste malheureux en 1957 (contre Toulouse, 6-3), il joue sa deuxième finale de la compétition. Il plongerait, également le PSG dans un mal-être encore un peu plus profond, jusqu'à en menacer la place d'Unai Emery ?

Si les Parisiens l'emportent, il deviendraient les seuls a détenir 11 Coupes de France dans la salle des trophées (Marseille en compte 10). Pour ce rendez-vous, les deux équipes profitent de leur principales forces. Nwakaeme, Bamba (Angers), Meunier et Kurzawa (PSG) sont les principaux absents.

Le direct :

20h38 - En demi-finale, Paris a disposé de Monaco (5-0) alors qu'Angers a éliminé Guingamp (2-0).



20h37 - Les deux équipes présentent une moyenne d'âge semblable (27 ans).



20h31 - Cinq Angevins ont déjà joué une finale nationale : Mangani (Monaco), Capelle (Quevilly), Bourillon (PSG), Saihi (Montpellier) et Bérigaud (Évian-TG).



20h28 - Comme il en est coutume, la coupe Gambardella ouvrait les hostilités au stade de France. Elle oppose les meilleures équipes de jeunes dans un format semblable à celui de la Coupe de France. La finale opposait Marseille à Montpellier et les Héraultais ont gagné aux tirs au buts (1-1, 5 t.a.b. à 4).



20h27 - En coupes nationales, le PSG n'a plus perdu depuis 31 rencontres.



20h20 - Le onze aligné par Stéphane Moulin (4-3-3) : Letellier - Cissokho, Traoré, Thomas, Manceau - Ndoye (cap.), Santamaria, Mangani - Pépe, Toko-Ekambi, Diedhiou.



20h17 - La composition de PSG avec Thiago Motta titulaire :

Le Onze de départ Parisien pour remporter une 11e Coupe de France !! #SCOPSG



20h00 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la finale de Coupe de France entre Angers et le Paris Saint-Germain.