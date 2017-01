EN DIRECT - CAN 2017 : suivez Gabon - Guinée-Bissau en live commenté

MINUTE PAR MINUTE - Le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 Gabon - Guinée Bissau. La sélection d'Aubameyang part largement favori pour son entrée en lice.

Crédit : CARL DE SOUZA / AFP Pierre-Emerick Aubameyang sous les couleurs du Gabon en janvier 2015

par Luca Dangréaux publié le 14/01/2017 à 16:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La 31e édition de la Coupe de France est lancée. Gabon - Guinée Bissau, c'est la première affiche de la phase de poules. Le Gabon, pays organisateur, est le favori de ce match disputé dans le stade de l'Amitié de Libreville (40.000 places), la Capitale. Emmenés par son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et l'ancien Marseillais Mario Lemina, Les Panthères seraient bien inspirées de gagner ce premier match puisqu'ils sont dans le groupe A avec le Cameroun et le Burkina Faso.



Il y a deux ans en Guinée équatoriale le Gabon était sorti dès le premier tour. En 2012 ils avaient atteint les quarts de finale dans une édition qu'elle avait coorganisé, son meilleur parcours dans la compétition. La Guinée-Bissau participe à la première CAN de son histoire et semble la moins armée de ce groupe. On y retrouve Boucundji Ca, joueur du Stade de Reims.