EN DIRECT - CAN 2017 : suivez Burkina Faso - Cameroun en live commenté

MINUTE PAR MINUTE - Deuxième match du groupe A et de cette 31e Coupe d'Afrique, entre le Cameroun et le Burkina Faso samedi 14 janvier (20h).

Crédit : CARL DE SOUZA / AFP Pierre-Emerick Aubameyang sous les couleurs du Gabon en janvier 2015

par Luca Dangréaux publié le 14/01/2017 à 19:30

Entré en lice du premier favori de la compétition avec le Cameroun. Les Lions Indomptables affrontent le Burkina Faso en clôture de cette première journée de compétition (20h) et en clôture du groupe A.



Le Cameroun est quatre fois vainqueur de la compétition (en 1984, 1988, 2000 et 2002) et tient dans ses rangs des joueurs tels que Clinton Njie, ancien ailier de Marseille, Nicolas Nkoulou (Lyon) ou Vincent Aboubakar (ex attaquant de Lorient). En face le Burkina Faso, médaillé d'argent de l'édition 2013 en Afrique de Sud, arrive avec Charles Kaboré, l'ancien milieu (lui aussi) de l'Olympique de Marseille et Jonathan Pitroipa l'ancien Rennais dans son effectif.