CAN 2017 : le Cameroun rejoint l'Égypte en finale

02/02/2017

Les Pharaons attendaient tranquillement leur futur adversaire en finale de la CAN. Ce sera le Cameroun, vainqueur difficile mais finalement logique du Ghana 2-0. Les coéquipiers des frères Ayew n'enchaîneront pas une deuxième finale consécutives, après celle perdu il y a deux ans face à la Côte d'Ivoire.



Le but n'est arrivé qu'à la 72e minute mais les Camerounais ont dominé la partie dès les premiers instants. Le résultat nul était inespéré pour le Ghana. À la 13e et 33e minute, les hommes de Hugo Broos ont réclamé deux penalties dont un net sur une main de John Boye.



La première réelle occasion pour les Black Stars n'est arrivé qu'à quelques minutes de la pause par l'intermédiaire de Jordan Ayew. Ngadeu Ngadjui a finalement profité d'une mésentente entre le gardien adverse et John Boye pour marquer dans le but vide. Et même à quelques minutes de l'élimination, le Ghana n'a pas su se montrer dangereux dans les derniers instants du match. Sur une contre-attaque supersonique de Bassogog, ils se sont fait surprendre en encaissant le deuxième but de la rencontre.



Le Cameroun s'est donc logiquement qualifié pour la finale de cette Coupe d'Afrique. Il rejoint l'Égypte, dominatrice du Burkina Faso mercredi 1er février. La finale sera jouée dimanche 5 février à Libreville au stade de l'Amitié (20h).