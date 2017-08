publié le 06/08/2017 à 16:00

Si les matches du dimanche après-midi ne sont généralement pas les plus excitants, ils concernent souvent les équipes disputant la coupe d'Europe. Et bien que l'on soit seulement le 6 août, on peut affirmer que les Girondins de Bordeaux ne bénéficieront plus de cet aménagement de calendrier, à moins de rencontrer un acteur des compétitions continentales, car pour leur part c'est déjà fini.



Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont salement plombé leur début de saison en étant éliminés par les Hongrois de Videoton. Ce qui les place dans une situation de rachat à l'heure de se rendre à Jean Bouin afin d'y affronter le SCO d'Angers. Malgré une équipe assez stable, Bordeaux a montré un manque de rythme et surtout de détermination en tour préliminaire de coupe d'Europe, des erreurs d'attitude qui ne passeront pas face aux Angevins.

Malgré les départs de Ndoye et de Nicolas Pepe, les joueurs de Stéphane Moulin restent des guerriers qui ne laisseront jamais leur envie et leur gnaque au vestiaire. Mangani, Toko Ekambi, Ketkeophomphone et l'ex-bordelais Crivelli pourraient bien faire vivre un après-midi compliqué aux Bordelais.