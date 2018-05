publié le 31/05/2018 à 09:57

Quand la Chine s'éveillera, le monde du foot tremblera. C'était annoncé. C'était écrit. Il n'y avait aucune raison qu'il en fut autrement. Les vaincus d'aujourd'hui sont les vainqueurs d'hier. C'est avec leurs propres méthodes qu'ils ont été battus.



Canal+ était plus riche que France Télévisions ou que TF1. Il avait donc réservé le foot à ses abonnés, là où les chaînes généralistes d'antan l'offraient à toute la France.

Mais il y a quelques années déjà, Canal+ avait été cannibalisé par les Qataris de BeIN Sports, parce qu'ils étaient plus riches. Désormais, les Chinois montrent qu'ils sont encore plus gros et plus riches que les Qataris.

Car l'Espagnol Mediapro est un faux nez qui dissimule un actionnaire chinois. Un Chinois boulimique qui a déjà acheté les droits télévisés des foots espagnol et italien. Un Chinois qui a derrière lui les banques chinoises. Et derrière les banques, l'État chinois. Bref, une manne inépuisable. Celui qui a vaincu par l'argent périra par l'argent.

Pour le foot aussi, les communistes chinois utilisent les méthodes capitalistes pour tailler des croupières aux Occidentaux. On dit que c'est le président chinois lui-même qui a ordonné à ses magnats de fondre sur le foot européen.



Avec un objectif : organiser un jour la Coupe du Monde et la gagner. Ce qui prouve que la Chine a compris l’essence même du football depuis la naissance du jeu.