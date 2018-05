publié le 19/05/2018 à 16:41

Franchement, on ne dirait pas que l’entraîneur de l’équipe de France est Balance. Voilà un parfait contre-exemple : ce signe est censé donner des personnalités très affectives, dépendantes de l’amour qu’on leur porte et surtout extrêmement hésitantes. On sait à quel point la Balance peut pencher d’un côté, pencher de l’autre, et finalement ne pas faire de choix.



Ce signe n’aime pas non plus les conflits, il les déteste au point d’être souvent celui qui concilie, réconcilie, associe et tente d’arranger parfois ce qui n’est pas arrangeable. Normalement il est un diplomate-né…

Heureusement, il reste une caractéristique de la Balance qu’on peut attribuer à Didier Deschamps. C’est le goût du travail en équipe et le talent de gérer les différentes personnalités d’une équipe ; c’est probablement là que s’exercent les qualités de diplomate et l’art de la conciliation propres à son signe. Il était fait dès le départ pour travailler en équipe, d’abord comme joueur, puis pour diriger ensuite une équipe et poursuivre ainsi sa carrière dans un univers qu’il aime et qui est toute sa vie. On retrouve peut-être là, l’affectivité de la Balance.

Mais dans l’idéal, Didier Deschamps aurait dû naître sous le signe de la Vierge. D’abord, son Soleil est conjoint à Mercure, planète qui règne sur la Vierge et opposé à Saturne (retenue ; ensuite, au moment de sa naissance, trois planètes occupaient la Vierge, dont Mars qui est un astre de première importance quand il s’agit de diriger des hommes et de leur imposer son autorité).



Donc très marqué par ce signe, le plus cérébral d’entre tous, Didier Deschamps est un fin tacticien. C’est quelqu’un pour qui tout est objet de réflexion et qui n’agit jamais de manière impulsive. Il est scrupuleux, travailleur et n’est jamais content de rien. Il peut gagner la Coupe du Monde, il ne sera encore pas content pour telle ou telle raison et personne ne pourra le persuader du contraire.

Un côté obsessionnel

Mais la raison de son succès n’est pas seulement ce sens tactique et cette analyse parfaite des situations, ni même son perfectionnisme (envahissant) qui peut avoir un côté obsessionnel. Didier Deschamps est ascendant Poissons et il possède quelque chose de totalement fou et irrationnel pour ceux qui sont à ce point marqués par la Vierge : une très forte intuition.



Intuition et rationalisme ne font pas bon ménage en général, mais là c’est comme s’il avait réussi à unifier la théorie de la relativité générale d’Einstein et la physique quantique.