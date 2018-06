Cette photo a été prise près de Grenfell, une ville de la région de Nouvelle-Galles du sud. Si cette zone géographique est aride, elle est pourtant la plus peuplée puisque Sydney et la capitale Canberra y sont situées.

publié le 16/06/2018

Les Bleus débutent leur Mondial. Samedi 16 juin à midi, l'équipe de France affrontera l'Australie. À J-1, son entraîneur, Didier Deschamps, a déclaré que ses joueurs devront mordre le match "à pleines dents comme si c'était une pomme", selon l'AFP. Les deux pays font partie du groupe C, où figurent aussi le Pérou et le Danemark.



L'Australie, c'est avant tout ce gigantesque territoire appartenant au Commonwealth. Elle peuplée d'un peu moins de 25 millions d'habitants et ses principales villes, Sydney, Perth, Adélaïde, Brisbane et Melbourne sont toutes situées le long des côtes. Exception faite à Canberra, la capitale, qui est enclavée dans la région Nouvelle-Galles du sud.

Son animal national ? Le kangourou, bien évidemment. Mais le pays possède aussi un "oiseau national". Il s'agit de l'"émeu", une bête au long cou et à longues pattes, incapable de voler. Ces deux animaux figurent tous les deux sur les armoiries du pays.