publié le 07/06/2018 à 07:05

Il y a vingt ans, Isabelle Langé, journaliste au service des Sports de RTL, avait dressé le portrait des vingt-deux joueurs de l'équipe de France de football, racontés à l'époque par leurs proches. Ce jeudi 7 juin, c'est Bernard Diomède qui replonge dans la "boîte à souvenirs", à une semaine du coup d'envoi du Mondial en Russie.



En 1998, Isabelle Langé avait rencontré à Auxerre la famille de celui que le sélectionneur Aimé Jacquet surnommait "le petit bonhomme". "Le 2 août 1988 : Colette Diomède se souviendra à jamais de cette date. Ce jour-là, elle pleurait de laisser partir son fils Bernard pour le centre de formation de football à Auxerre. Pourtant, elle savait que c'était sa passion depuis toujours", racontait alors la journaliste.

"Il commençait à peine à parler, mais quand on est parent on arrive à comprendre : il me disait 'Je veux être footballeur'. Et puis cela a duré (...), ça n'a jamais varié", témoignait alors Colette Diomède.

"Moi qui pensais que je voulais être maçon comme mon père ! (...) Mais non, je me suis fait des idées, j'ai toujours voulu être footballeur", confie Bernard Diomède vingt ans plus tard.