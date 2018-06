publié le 28/06/2018 à 19:14

Le cas de figure est rare en Coupe du Monde mais prévu en cas d'égalité, avant d'en arriver à un tirage au sort plus cruel encore : le Sénégal, dernière équipe africaine encore en lice, a été éliminée jeudi 28 juin en raison d'un nombre de cartons jaunes plus important que le Japon.



Après la victoire de la Colombie contre le Sénégal (1-0) et celle de la Pologne contre le Japon (1-0), les Sud-Américains sont qualifiés en tant que 1ers du groupe H. Les "Blue Samouraïs" et les "Lions de la Teranga" se retrouvent derrière avec le même nombre de points (4), la même différence de buts (0), le même nombre de buts marqués (4) et de buts encaissés (4).



Dans ce cas-là, la Fifa prévoit dans ses règlements de départager les équipes selon le critère du fair-play, en fonction des cartons reçus, jaunes et rouges. Et à ce petit jeu, les Sénégalais ont perdu, plombés par 6 cartons jaunes depuis le début du tournoi contre 4 aux équipiers d'Hiroki Sakaï. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé s'est montré... fair-play. "C'est la loi du football. On ne s'est pas qualifiés parce qu'on a pris plus de cartons jaunes".

"Mais je suis fier de mes joueurs, ils ont travaillé dur pour ce tournoi et je pense qu'on a montré qu'on pouvait avoir un avenir radieux, a-t-il poursuivi. Ce sont les règles du jeu, elles ont été établies par la Fifa et il faut les respecter, même si on aurait préféré être éliminés pour une autre raison. Je pense que tous les joueurs connaissaient cette règle. Je ne vais pas demander à mes joueurs de rentrer sur la pelouse pour éviter d'être avertis. Le football est un sport de contacts".



L'élimination du Sénégal prive l'Afrique d'un représentant en 8e de finale pour la première fois depuis 1982. Les qualifiés du groupe H connaîtront leur adversaire à l'issue du dernier match intéressant du groupe G, Angleterre-Belgique, puisque Tunisie et Panama sont déjà hors course.