publié le 26/06/2018 à 20:13

"Un match complètement nul". C'est ainsi qu'Alain Boghossian, ancien champion du monde et consultant pour RTL, définit le match Danemark-France de ce mardi 26 juin. "L'équipe de France n'a pas réussi à élever son niveau", explique-t-il.



Selon lui, le problème est physique. Et d'analyser, "cette équipe de France n'arrive pas à accélérer, on joue le ballon dans les pieds. Il n'y a pas de mouvement donc ça crée peu de jeu". Les remplaçant n'ont également pas été à la hauteur, selon l'ancien footballeur. Ils "auraient du apporter beaucoup plus", déclare-t-il, afin de montrer à Didier Deschamps leur motivation. Par ailleurs, Antoine Griezmann n'était pas à la hauteur "on ne le reconnaît pas", déclare Alain Boghossian, "il a perdu la confiance, il perd des ballons qu'il ne perd jamais".

À la fin du match, l'équipe de France s'est dit satisfaite d'arriver première de sa poule. Mais pour le consultant, les Bleus vont devoir faire de l'autocritique, certes "pas devant les médias mais derrière oui" car "ce n'est pas possible d'avoir aussi peu d'occasions de but (...) c'est très très pauvre". Déçu, l'ancien champion du monde met un 6/20 à l'ensemble du match.

L'équipe de France saura ce soir qui de l'Argentine ou du Nigéria elle affrontera ce samedi 30 juin, "un match très très important" pour l'avenir des Bleus.