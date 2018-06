publié le 19/06/2018 à 17:44

À la dernière minute, il a fait disparaître le spectre d'une mauvaise Coupe du Monde, 4 ans après l'humiliation anglaise au Brésil. Auteur d'un doublé lors du match contre la Tunisie (2-1) lundi 18 juin, Harry Kane a libéré l'Angleterre en marquant le but de la victoire à la 91ème minute.



“Harry Kane n’a pas juste sauvé l’Angleterre dans les dernières minutes du match. Il nous a tous sauvés d’une insupportable nouvelle petite mort en première semaine d’une Coupe du monde”, peut-on lire dans The Guardian. Le sélectionneur tunisien, Nabil Maaloul, l'a admis lui-même. "C'est Kane qui a gagné ce match pour l'Angleterre. Il était toujours là au bon moment. C'est le buteur idéal", a-t-il reconnu dès le coup de sifflet final.



Certes, le joyau de Tottenham qui vient de terminer sa meilleure saison avec 41 buts n'a pas forcé son talent. Il n'en fallait pas plus pour battre des Aigles de Carthage dominés mais toujours dans le match après le penalty concédé généreusement par Kyle Walker. "Il a marqué de trois mètres aux deux extrémités du match (...) Ce sont les buts que les attaquants adorent marquer, récompensant le travail quotidien qui consiste simplement à être là", apprécie The Guardian.

Des occasions manquées

"Captain" Kane aurait même pu faire tourner les compteurs encore un peu plus, mais il n'a rien obtenu, après avoir pourtant été deux fois plaqué au sol dans la surface.



"Quelques penalties auraient pu être sifflés en notre faveur (...) Il y a aussi eu des corners où ils ont fait preuve d'anti-jeu mais le foot, c'est comme ça", a réagi l'attaquant, assez mécontent. "L'arbitre, c'est l'arbitre. On a réussi à bien jouer donc on est très fiers."



Heureusement pour les Anglais, le traitement infligé par les défenseurs tunisiens n'a pas perturbé le calme Londonien, habitué à prendre coups et tacles durs tous les week-ends en Premier League.

Une équipe trop dépendante de son capitaine ?

C'est la question que se pose le Times ce mardi 19 juin : "Mais qui va marquer si Harry Kane ne le fait pas ?" Car Dele Alli, Raheem Sterling et Jesse Lingard n'ont pas été très présents, contre la Tunisie et lors des matchs de préparation.



Le dernier but d'Alli avec sa sélection remonte à octobre 2016, c'est pire pour Sterling qui n'a plus marqué depuis octobre 2015. Quant à Lingard, pas de pénurie, mais il aurait pu éviter une fin de match crispée avec un peu de précision et de sang-froid face aux buts tunisiens.



"On peut s'attendre à ce qu'une équipe compte sur un attaquant aussi efficace que Kane, mais elle ne peut pas se permettre de devenir trop dépendante, s'inquiète le Times. L'absence de finition de la part de ceux qui soutiennent Kane est un souci de longue date (...) Ils s'en sont sortis cette fois, mais seulement de justesse."



L'attaquant aura en tous cas pris une revanche flamboyante, après un Euro 2016 catastrophique, où il n'avait marqué aucun but.