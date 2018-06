publié le 16/06/2018 à 09:49

"Ca devrait passer." C'est un Bixente Lizarazu confiant qui envisage le premier match de l'Équipe de France pour la Coupe du Monde en Russie, ce samedi 16 juin à midi. "On a une équipe très offensive avec le trio Mbappé-Dembélé-Griezmann je suis très optimiste, mais la route est très longue", nuance le consultant football de RTL.



"Il y a beaucoup de doutes avant ce premier match, mais je pense que ça devrait bien se passer", estime-t-il. Toutefois, ne l'oublions pas, les Français n'ont gagné que deux fois leur match d'ouverture sur les cinq dernières Coupes du Monde.

L'Équipe de France est une équipe très jeune, juste un peu plus âgée que la cadette des équipes présentes, le Nigeria. "Cela a un avantage, c'est qu'elle semble un peu insouciante. En même temps, quand ça ne se passe pas comme prévu, avoir des joueurs d'expérience permet de canaliser ce genre de situation, estime le champion du monde 1998. Si l'équipe maîtrise son match, il n'y aura pas de souci. S'il y a une bonne défense australienne et que nos attaquants n'arrivent pas à évoluer comme ils le souhaitent, là ça risque d'être un peu plus compliqué".

Pour Bixente Lizarazu, les Bleus vont devoir "trouver un collectif, un leadership". "L'équipe que Didier a mise en place pour ce premier match est plutôt à vocation offensive parce que le milieu de terrain avec Pogba et Tolisso est plus créatif que celui qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent", avec également "une défense plus renforcée avec des latéraux comme Hernandez et Pavard, plus défenseurs que Sidibé ou Benjamin Mendy".