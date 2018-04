publié le 17/04/2018 à 20:23

Au Stade des Marais de Chambly, il y a un magnolia qui vient d'être planté en l'honneur de Walter Luzi, appelé Pépé par tous, décédé à 77 ans le 28 février dernier pendant le quart de finale historique de Chambly contre Strasbourg, 1 à 0. Aujourd'hui le petit club de l'Oise, se prépare à affronter le club des Herbiers en demi-finale de la Coupe de France.



Ambition première : se faire plaisir ! Aujourd'hui, il manque à tout le monde, Pépé, toujours blagueur, joyeux : "À chaque fois qu'on devait manger au stade, il préparait des pâtes dans de grosses casseroles" racontent les joueurs. Walter Luzi n'avait surtout qu'un crédo : travailler fort et dur. "Il avait la culture de la gagne, seul toujours faire mieux le motivait", a-t-on entendu pendant l'oraison funéraire prononcé par l'un de ses enfants.

Chambly, une affaire de famille

Aujourd'hui, on estime qu'une quinzaine de membres de la famille Luzi participent chacun à sa manière à faire tourner Chambly. Mais il y a surtout Fulvio et Bruno Luzi. Fulvio, c'est l'aîné, 54 ans, le président charismatique. Avant, pendant plus de 11 ans, il était l'entraîneur, "mais je jouais à l'ancienne, j'étais essoufflé" explique-t-il. Alors, en 2001, il est devenu président et Bruno a pris sa place à l'entraînement.

Bruno Luzi, 52 ans aujourd'hui, est ancien attaquant de Chantilly, de Dunkerque et de Creil. Il a rejoint l'équipe de Chambly assez rapidement. "Maintenant, c'est un bien meilleur entraîneur que moi", concède Fulvio, "aujourd'hui on est chacun à sa place".

Deux personnalités très fortes et très différentes. "Bruno, c'est un ours, moi je suis grande gueule, il est la glace, je suis le feu" poursuit Fulvio. Et Bruno de compléter : "Fulvio, il est plus sanguin, il est explosif, moi je suis sa conscience. Mais si je deviens un mauvais entraîneur, alors pas d'état d'âme, Fulvio me virera".



Les deux hommes s'appellent au moins une heure par jour. Fulvio, le président, passe beaucoup de temps à visiter les sponsors du coin, les petites entreprises, les commerçants qui financent le club. Une association qui en 25 ans est passée de la dernière division du district de l'Oise au premier plan de la Coupe de France, toujours avec l'esprit de famille !