Le Burkina Faso affronte l'Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations mercredi 1er février (20h) à Libreville.

Crédit : AFP/K.Desouki Pas de vainqueur entre le Burkina de Bakary Koné et la Guinée équatoriale de Kike

Bakary Koné et ses coéquipiers vont avoir du fil à retordre. Les Burkinabés se frotte à l'invincible Égypte lors de la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations. Avec seulement six petits buts au compteur, le Burkina Faso aura du mal à trouver le chemin des filets face aux Pharaons, qui ont su préserver leur cage depuis le début de la compétition.



"Nous sommes pressés de jouer ce match et d'arriver en finale", a déclaré Bakary Koné, désormais défenseur à Malaga, estimant que son équipe "progresse match après match". Ce dernier pense avoir trouvé un avantage pour les siens avant le match, qui se dispute mercredi 1er février à Libreville : "On a une grande communauté burkinabé ici. On va profiter de ça, et surtout se lâcher comme si on était à Ouaga", a-t-il lâché.



Mais la tâche ne sera pas aisée. "Dans le football, tu peux bien défendre ou défendre beaucoup. Ce n'est pas la même chose. L'Égypte, il y a les deux. Ils défendent bien et ils défendent beaucoup. C'est la caractéristique du modèle de jeu de son coach", apprécie le sélectionneur portugais du Burkina Faso, qui s'attend à devoir assumer la conduite du jeu.