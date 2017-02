PRÉSENTATION - Le Cameroun et l'Égypte s'affronteront dans un choc au sommet dimanche 5 février en finale de la CAN 2017.

Crédit : Sipa Essam El Hadary, le gardien de l'Égypte

par Ryad Ouslimani publié le 05/02/2017 à 15:48

C'est l'épilogue d'une CAN qui aura été pleine de surprises, à l'image de l'élimination de l'Algérie dès la phase de poules ainsi que du tenant du titre la Côte-d'Ivoire. La pays organisateur, le Gabon, n'a lui aussi pas pu accéder aux quarts de finale de la compétition qui verra finalement le sacre d'un cador continental à l'issue de la finale Égypte-Cameroun dimanche 5 février à 20 heures. Les Pharaons et leurs 7 titres (record) défieront les Lions indomptables (4 titres) dans une finale pourtant inattendue.



L'Égypte revient après trois phases finales ratées et avec 19 joueurs sur 23 qui disputaient leur première compétition. De son côté le Cameroun se passait de toutes ses stars, qui ont préféré rester en Europe avec leurs clubs, et a montré une image solidaire avec une équipe collectivement au point.



Pour suivre ce choc africain, RTL.fr vous proposera un live commenté dès 19h30. Sur petit écran, seuls les abonnés de beIN Sport pourront suivre le match sur la première chaîne du bouquet.

Égypte-Cameroun, les compos probables :

Egypte : El-Hadary (cap) - Elmohamady, Gabr, Hegazy, Gedo - Hamed, Saied, I. Salah - M. Salah, Fahmy, Hassan



Cameroun : Ondoa - Fai, Ngadeu, Teikeu, Oyongo - Mandjeck, Zoua, Siani - Bassogog, Ndip Tambe, Moukandjo (cap)