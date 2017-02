PRÉSENTATION - De retour dans le dernier carré après neuf ans d'absence, les Lions indomptables se frottent au finaliste malheureux de la dernière édition, en quête d'un sacre depuis 1982, jeudi 2 février (20h).

Le Ghanéen André Ayew à la lutte avec le Malien Molla Wague le 21 janvier 2017

par Gregory Fortune , Avec AFP publié le 02/02/2017 à 12:49

Effacées les trois dernières éditions manquées. L'Égypte s'est qualifiée mercredi 1er février pour sa neuvième finale de Coupe d'Afrique des Nations (sept succès, le record). Du haut de ses 44 ans, Essam El-Hadary, deux arrêts dans la séance de tirs de tirs au but, a fini par écœurer le Burkina Faso (1-1 à l'issue du temps réglementaire).



Aura-t-on droit dimanche 5 février (20h) à un remake de la finale 2010, Égypte-Ghana (1-0 pour les Pharaons) ? Ou à l'affiche des éditions 1986 et 2008, avec le Cameroun dans le mauvais rôle face aux Égyptiens ? Réponse jeudi 2 février à partir de 20h. Lions Indomptables et Black Stars ont terminé 2es de leur groupe, respectivement derrière le Burkina et... l'Égypte, avant de prendre le dessus sur le Sénégal (0-0, 5 tirs au but à 4) et la RD Congo (2-1).



Modèle de régularité depuis près d'une décennie (au moins demi-finalistes lors des cinq dernières éditions) mais en quête d'un cinquième sacre depuis 1982, le Ghana était déjà finaliste il y a deux ans. Au bout d'une interminable séance de tirs aux but, la Côte d'Ivoire (0-0 a.p., 9-8 t.a.b.) effaçait une décennie de frustration à ses dépens. Les frères Ayew en tête, André et Jordan, rêvent de soulever enfin la troisième version du trophée remis au vainqueur.

Inattendu Cameroun

En face, le Cameroun présente une équipe jeune mais accrocheuse, à l'image de son gardien Fabrice Ondoa (21 ans), qui a mené presque à lui seul son équipe dans le dernier carré et fait rêver tout un peuple d'un retour au premier plan de sa sélection. Vainqueur en 1984, 1988, 2000 et 2002, les deux dernières fois avec une génération incarnée par Patrick M'Boma, Rigobert Song ou encore le jeune Samuel Eto'o, les Lions Indomptables ne le sont plus depuis quatre éditions.



Le sélectionneur belge Hugo Broos, qui a décidé d'écarter le gardien Carlos Kameni (32 ans), a rajeuni son effectif pour bâtir un groupe homogène. Ses mots d'ordre principaux : discipline et concurrence. "Tout le monde peut jouer dans l'équipe, souligne le milieu de terrain Arnaud Djoum, qui n'avait pas joué une minute avant le quart de finale. En demi-finale, il peut y avoir encore d'autres surprises. On est tous prêts et motivés".