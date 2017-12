Marco Verratti et Corentin Tolisso, opposés en Ligue des champions le 27 septembre 2017

publié le 05/12/2017 à 14:15

Après un premier accroc cette saison, à Strasbourg, le Paris Saint-Germain est de retour sur la scène continentale. L'occasion d'effacer cette inattendue défaite face au promu alsacien, de confirmer l'énorme performance réalisée depuis le début de la saison en Ligue des champions et surtout de s'assurer la première place du groupe.



Et c'est d'ailleurs le principal suspense dans ce groupe B alors que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Qui du géant allemand ou du géant français sortira en pôle position ? Largement vainqueurs au match aller (3-0), les hommes d'Unai Emery possèdent une longueur d'avance.

Bien emmené par son trio offensif, Neymar-Cavani-Mbappé, le PSG a jusqu'à présent survolé cette phase de poule. Résultat ? 15 points inscrits sur 15 possibles, 24 buts marqués, un seul encaissé et une première place provisoire.

La victoire pour objectif

Un nouveau succès ou un nul, cette fois sur la pelouse des Bavarois à peu près remis d'équerre depuis l'arrivée du vétéran Jupp Heynckes sur le banc, offrirait au PSG la première place de son groupe et serait un nouveau coup au retentissement continental. Une défaite pas trop large aurait des conséquences identiques mais le message ne serait alors pas le même. Pour s'adjuger cette première place de groupe, synonyme, parfois, de tirage favorable en huitièmes de finale, le Bayern Munich doit s'imposer par plus de quatre buts d'écart.



Mais malgré ce matelas confortable, pas question pour les Parisiens de laisser filer la rencontre. Le déplacement en Bavière, chez des Munichois revanchards, sera donc un vrai test quant à la capacité du club à se mesurer au gratin continental. "Ici, c'est un stade où le Bayern est très, très fort", a averti Unai Emery pour qui le match est "un bon test pour démontrer que nous voulons faire quelque chose d'important dans cette Ligue des champions."

Les compos probables

Pour cette rencontre, l'entraîneur basque a convoqué un groupe de 19 joueurs, sans Lucas, que le club cherche à vendre lors du prochain mercato. Laissé à l'"entraînement", selon le communiqué du club, le Brésilien est le seul absent notable côté parisien avec le vétéran italien Thiago Motta, en convalescence à la suite de son opération au genou droit.



Côté allemand, si Franck Ribéry, victime d'une rupture des ligaments du genou en octobre, n'est pas sûr de jouer, deux Français pourraient être titularisés. Corentin Tolisso tient la corde au milieu de même que Kingsley Coman sur l'aile.



Bayern Munich : Ulreich - Kimmich, Boateng (cap), Hummels, Alaba - J.Martinez, Vidal, Tolisso - J.Rodriguez, Lewandowski, Coman



Paris Saint-Germain : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa - Rabiot, Verratti, Draxler - Mbappé, Cavani, Neymar