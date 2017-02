PRÉSENTATION - Mathieu Valbuena devrait débuter le derby à SaintÉtienne sur le côté droit. Un poste qu'il n'apprécie pas et qui lui est imposé par l'arrivée du Néerlandais.

Crédit : ROMAIN LAFABREGUE / AFP Mathieu Valbuena avec l'OL face aux Verts le 2 octobre 2016

par Luca Dangréaux publié le 05/02/2017 à 18:41

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Avec l'arrivée de Memphis Depay dans son effectif, Bruno Génésio, entraîneur de Lyon, peut profiter d'un ailier gauche de talent. Problème : il en avait déjà un en la personne de Mathieu Valbuena. L'international français de 32 ans a retrouvé l'envie, la forme et la joie de jouer au football (six buts cette saison) en même temps qu'il ait retrouvé le côté gauche de l'attaque lyonnaise. On s'attendait à une rude concurrence entre les deux joueurs. Génésio a tranché et vite : ce sera le nouveau venu à gauche, le Français à droite.



La composition probable de Lyon en déplacement à Saint-Étienne envoie l'ancien joueur de Marseille sur le côté droit. Un poste qui n'a pas sa préférence. Face à Lille, le samedi 28 janvier, Lyon a perdu un match qui lui était pourtant promis face au 11e du championnat. Le Losc s'est imposé au bout de 90 minutes et d'un hold-up parfait (1-2). L'attaque lyonnaise n'y a pas montré son plus beau visage. Valbuena, alors ailier droit, non plus.

Un match à oublier face au Losc

Son duel avec Julian Palmieri et le flanc gauche nordiste ne restera pas dans sa mémoire. Ce jour-là, "Petit Vélo" a touché 69 ballons et en a perdu 21, soit plus de 30%. Un ratio beaucoup trop important pour lui. Après le remplacement de Memphis par Maxwell Cornet, il avait retrouvé son côté gauche, sans plus de succès. À un quart d'heure de la fin du match, il a manqué un but tout fait, seul face au but de Vincent Enyeama.

> L'incroyable raté de Valbuena face au Losc.

Cinq minutes plus tard, il a commis la faute (peu évidente) sur Sébastien Corchia, provoquant le penalty et le deuxième but de Yassine Benzia. Il a tiré quatre fois au but lillois pour un seul ballon cadré. Valbuena n'avait pas pesé sur la défense adverse et c'est suffisamment rare pour être souligné.



Lors de la présentation officielle de Memphis, le Néerlandais affirmait sa "préférence pour le côté gauche" avant d'ajouter : "J'ai déjà évolué dans l'axe, en position de numéro 10, mais je me sens plus à l'aise à gauche". Sans même aborder la possibilité d'évoluer sur la droite de l'attaque de l'OL.





Ce dimanche 5 février au soir face à Saint-Étienne (21h), Mathieu Valbuena va mettre ses préférences de côté pour le bien de l'équipe. Une concession qui devient une habitude pour lui. Son entraîneur décide de se priver d'un joueur en pleine possession de ses moyens. Pour quel résultat dans le 114e derby du Rhône-Alpes ?