Angers-PSG, Monaco-Dijon, OM-ASSE... Le programme de la 33e journée de L1

publié le 14/04/2017 à 13:49

De Dortmund à Lyon, la semaine a été éprouvante avec un bus attaqué à l'explosif, un joueur blessé par des éclats de vitre, un match reporté puis un autre décalé de 45 minutes en raison d'incidents entre supporters. Les rencontres Borussia-Monaco et Lyon-Besiktas ont finalement bien eu lieu, le football reprenant in fine ses droits. Mais l'heure n'est pas vraiment à la joie, succès des représentants français ou pas.



C'est dans ce contexte pesant que le feuilleton du championnat de France se poursuit vendredi 14 avril avec le premier match de la 33e des 38 journées de cette saison 2016-20107. Non convié, par sa faute, au festin européen, le PSG a eu cinq jours pour préparer un déplacement à Angers qui s'annonce compliqué. Le SCO est 12e de Ligue 1 à 32 points des hommes d'Unai Emery (2es) ? Reste sur deux revers au Parc des Princes, 2-0 fin novembre dernier, 5-1 huit mois plus tôt ? À domicile, c'est autre chose.

Clin d’œil du calendrier dans ce sprint final, Monaco vient de se rendre dans ce qu'il convient désormais d'appeler le stade Raymond-Kopa, anciennement stade Jean-Bouin. Le leader a eu toutes les peines à s'y imposer (0-1), malmené par une équipe de costauds, à l'image de son capitaine Cheikh N'Doye (1,92 m, 90 kg). Paris lui opposera sa justesse technique, avec un Javier Pastore probablement titulaire sur la gauche de l'attaque à la place d'un Julian Draxler touché à une cheville.

L'occasion de mettre la pression sur Monaco

Lors de sa dernière visite dans le Maine-et-Loire, Paris s'était d'ailleurs cassé les dents (0-0), en décembre 2015, alors qu'il marchait jusque-là sur ses adversaires. Un tel résultat mettrait sans doute fin à ses espoirs de doubler Monaco sur le fil. Un succès, aussi court soit-il, lui permettrait en revanche de revenir à égalité avec le quart-de-finaliste de la Ligue des champions, qui recevrait Dijon le lendemain soir sous une certaine pression à trois jours de son match retour contre Dortmund.



Si, là encore, l'ASM semble malgré tout posséder une marge sur une équipe avant-dernière et en chute libre, il faut se souvenir que les Bourguignons avaient tenu tête aux Monégasques (1-1) fin novembre. Si le club de la Principauté grille l'un de ses deux jokers, Paris aura l'occasion de prendre la main mardi 18 avril (18h30) avec son match en retard à Metz, deux heures avant Monaco-Borussia. Mbappé et ses partenaires, eux, ne savent toujours pas quand ils joueront le leur à Saint-Étienne.

Bataille à tous les étages

Monaco pourrait aussi se retrouver sous la menace de Nice avant d'entrer sur la pelouse de son stade Louis-II. Invaincu depuis neuf rencontres, le 3e reçoit Nancy (17e) quatre heures avant l'entrée des Monégasques sur la pelouse de Louis-II. Attention au match piège, toutefois, face à un équipe lorraine reboosté par le succès de l'espoir contre Rennes (3-0).



Caen (16e), Lorient (18e) et Bastia (20e), les autres concurrents de l'ASNL pour le maintien avec Dijon, se frottent, eux, à Metz (15e), Montpellier (14e) et Lyon (4e), largement plus convainquant sur la scène européenne qu'en championnat. Pour profiter d'un éventuel nouveau faux-pas des Gones, Bordeaux (5e) et Marseille (6e) devront s'imposer à Nantes (8e) et contre Saint-Étienne (7e). Pas simple.

L1-33e journée : programme et classement

Vendredi 14 avril :

20h45 : Angers - PSG



Samedi 15 avril :

17h00 : Nice - Nancy

20h00 : Guingamp - Toulouse

Metz - Caen

Montpellier - Lorient

Rennes - Lille

21h00 : Monaco - Dijon



Dimanche 16 avril :

15h00 : Nantes - Bordeaux

17h00 : Bastia - Lyon

21h00 - Marseille - Saint-Étienne