Allemagne-France : découvrez les compos de départ probables

Olivier Giroud touché aux adducteurs et rentré se soigner à Londres, Alexandre Lacazette a-t-il un boulevard pour évoluer à la pointe de l'attaque française à Cologne, mardi 14 novembre (20h45) ? Dans un premier temps la réponse semblait évidente : s'il n'est titularisé sur ce match, quand le sera-t-il ? Mais à la veille du test face aux champions du monde allemands, l'hypothèse perdait de l'épaisseur au fil des heures.



Dans l'après-midi, les mots de Didier Deschamps à propos de l'attaquant d'Arsenal, qui devance justement Giroud dans la hiérarchie d'Arsène Wenger, ont un peu plus semé le doute. "Il sait qu'il peut mieux faire. Il a eu plus de temps de jeu ces derniers temps, alors que pendant une période il n'était pas dans le groupe. À lui de faire le maximum. Évidemment que le niveau international demande des exigences encore plus élevées".

Si la mise en place effectuée dans la soirée présage bien du 11 de départ, alors Lacazette honorera bien sa cinquième titularisation en Bleu (15 sélections depuis juin 2013, 1 but en mars 2015). L'ancien Lyonnais sera entouré de Kylian Mbappé (9 capes depuis mars 2017, 1 but) à droite et Anthony Martial à gauche (15 apparitions depuis septembre 2015, 1 but). Le Mancunien n'a plus débuté en équipe nationale depuis 14 mois.

En 4-3-3

Le schéma tactique retenu devrait bien être un 4-3-3 avec Corentin Tolisso, Adrien Rabiot et Blaise Matuidi au milieu. Lucas Digne part favori pour occuper le poste de latéral gauche devant Layvin Kurzawa. À droite, Christophe Jallet débutera-t-il de nouveau plutôt que Benjamin Pavard ? De retour à 100% de ses moyens, Raphaël Varane suppléra Laurent Koscielny dans l'axe au côté de Samuel Umtiti. Hugo Lloris absent, Steve Mandanda va enchaîner dans les buts.

Allemagne-France : les équipes possibles

Allemagne : Trapp - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Plattenhardt - Kroos, Khedira - Götze, Özil, Draxler - Werner



France : Mandanda - Jallet (ou Pavard), Varane (Cap.), Umtiti, Digne - Tolisso, Rabiot, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Martial (ou Griezmann)