Vendée Globe : le dernier du classement a rendez-vous avec le Pape François

publié le 04/04/2018 à 11:35

Une belle histoire au Vatican, quelques jours après les fêtes pascales. Sébastien Destremau a fait parler de lui en 2017, après avoir terminé le Vendée Globe à la dernière position, sans réserves de vivre et le visage marqué par l'effort. Près d'un an plus tard, ce mercredi 4 avril, le navigateur a rendez-vous avec le pape François ce jour.



"Ça s'est fait très bizarrement", confie Sébastien Destremau. Ce dernier avait fabriqué une "clé des océans" avec les moyens du bord, et l'avait remise symboliquement à l'arrivée aux organisateurs afin de fermer la course. Cette clé est alors partie à Rocamadour, en compagnie de la vierge noire qui protégeait les navigateurs.

"Cette clé est devenue un symbole. Et puis, au mois de septembre, je ne sait pas comment ça s'est passé, j'ai reçu une invitation au Vatican me disant que le pape voulait me rencontrer pour bénir ou voir cette clé. Je ne sais pas du tout ce qu'il va se passer. C'est incroyable", explique Sébastien Destremeau.