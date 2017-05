Toyota remporte les 6 heures de Spa

publié le 06/05/2017 à 23:12

Toyota a marqué de précieux points ce samedi 6 mai dans les Ardennes belges en remportant les 6 heures de Spa au terme d’une course que l’écurie nippone aura dominé pratiquement de bout en bout.



Après la victoire obtenue à Silverstone le 16 avril dernier lors de la première manche du championnat du Monde d’endurance, Toyota accentue son avance en tête du classement général, de bon augure pour l’écurie japonaise avant les 24 heures du Mans les 17 et 18 juin prochains avec le tant attendu duel Porsche-Toyota.

C’est le Britannique Anthony Davidson, associé au Suisse Sebastien Buemi et au Japonais Kazuki Nakajima qui se sont offert la victoire sur la Toyota Hybrid n°8. Ils devancent l’autre Toyota du Team Gazoo Racing du duo composé du Japonais Kamui Kobayashi et du Britannique Mike Conway, l’Argentin José Maria Lopez ayant déclaré forfait la veille suite à des douleurs aux vertèbres.



La troisième place du podium revient à la Porsche 919 Hybrid n°2 de l’Allemand Timo Bernhard et des Néo-Zélandais Earl Bamber et Brendon Hartley. Grosse déception par contre pour Alpine puisque l’écurie française qui a pourtant enrôlé Romain Dumas, vainqueur des 24 heures du Mans 2016 sur Porsche, ne termine qu’aux 11e et 12e places du classement général. La course deux Alpine a été contrariée par des problèmes des pneumatiques et d’accrochages avec d’autres concurrents.



Depuis son arrivée en endurance en 1986, Toyota court toujours après sa première victoire aux 24 heures du Mans. L’an passé, un problème de turbo survenu dans le 383e et avant-dernier tour avait ruiné les espoirs de la firme japonaise qui avait offert à Porsche une 18e victoire dans la Sarthe.