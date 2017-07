Tour de France : un "bouffeur de ruban" plus fort que les sprinteurs à Vittel ?

publié le 04/07/2017 à 07:30

Entre une étape vallonnée et l'arrivée dans les Vosges, au somme de la Planche des Belles Filles, le Tour de France propose a priori un répit et une deuxième occasion pour les sprinteurs de briller, mardi 4 juillet. "Entre Mondorf-les-Bains et Vittel, la route est quasiment plate durant 203 km, résume Christian Laborde. La victoire devrait donc se disputer au sprint, sauf si le vent, dont les caprices sont permanents, se met à souffler sur les départementales de Meurthe-et-Moselle".



"Il y aurait alors des cassures et des envies d'échappées chez les 'bouffeurs de ruban', poursuit l'écrivain chantant. On nomme de la sorte ces coureurs grands et costauds, souvent d'origine flandrienne, qui résistent au retour du peloton, couchés sur leur vélo, la selle plantée dans le cul. À chacun sa plume !" En 2009, le Danois Nicki Sörensen s'était ainsi imposé en solitaire à Vittel.

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.