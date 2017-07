publié le 19/07/2017 à 06:26

"Aujourd'hui entre La Mure et Serre-Chevalier, les coureurs escaladent des cols sur les pentes desquels la légende s'écrit parfois depuis 1911, s'enthousiasme Christian Laborde. Et d'énumérer l'Ornon, la Croix-de-Fer, le Télégraphe et le Galibier.



"Espérons qu'entre Télégraphe et Galibier, l'étape soit espagnole, comme en 1973 lorsque José Manuel Fuente attaqua Luis Ocana à six reprises dans le Télégraphe et autant de fois dans le Galibier. Un 'duel à l'arme blanche', notera Pierre Chany. Grimpeurs et prétendants au maillot jaune, suivez l'exemple d'Ocana et de Fuente : n'attendez pas le dernier tiers du dernier col pour régler vos comptes".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cette plume raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.