publié le 01/07/2017 à 07:38

"Le Tour de France s'élance d'Allemagne, et les grognons de grogner", se désole Christian Laborde à quelques heures de la 1re étape de l'édition 2017. Or, selon l'écrivain, "ces grogneries sont sans raison, car le Tour de France est partout chez lui. En 1947, il passe en Belgique et en 1948 en Italie. En 1949, il emprunte les routes espagnoles. En 1982, il s'élance de Suisse, où naquit le regretté Ferdi Kübler".



"Aujourd'hui, le Tour fait donc un tour en Allemagne. Ce pays a donné à la Grande Boucle des champions dont je me souviens", poursuit le passionné de la Grande Boucle. Et de citer Josef Fischer, 15e en 1903, Rudi Altig, vainqueur de huit étapes et porteur du maillot jaune durant 16 jours en tout dans les années 1960, Dietrich Thurau, 5e en 1977, et bien sûr Jan Ullrich, dont la "classe époustouflante" lui permit de s'imposer en 1997.

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.