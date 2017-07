Tour de France : 1979, quand la crise de l'acier s'invite dans la caravane

publié le 03/07/2017 à 07:30

Lundi 3 juillet, le Tour de France quitte Verviers, en Belgique, pour retrouver la France et Longwy, terme de la 3e étape (212,5 km). "Longwy, cœur sidérurgique du cher et vieux pays, un cœur qui cessa de battre quand on ferma les hauts fourneaux, rappelle Christian Laborde. Les sidérurgistes se battaient, soutenus par la radio clandestine Lorraine Cœur d'Acier et par Bernard Lavilliers".



"Le 9 juillet 1979, une quarantaine de voitures remplies d'ouvrier bloque la caravane du Tour lors de l'étape Rochefort-Metz. Ils obtiennent de Jacques Godet qu'une de leurs voitures, une R6 verte équipée d'une sono, soit intégrée à la caravane. Pendant 73 km, la sono de la R6 raconte au public agglutiné sur le bord de la route le combat pour sauver 30.000 emplois. Jamais un véhicule de la caravane publicitaire ne fut autant applaudi".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 "Fenêtre sur Tour", l'échappée radiophonique de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.