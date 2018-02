Tennis : Roger Federer devient le plus vieux n°1 mondial de l'Histoire

publié le 16/02/2018 à 22:06

Il est indiscutablement l'un des plus grands champions du tennis, et il vient une nouvelle fois de le prouver. Roger Federer, grâce à sa victoire vendredi 16 février à Rotterdam, est redevenu non seulement le numéro un mondial, mais également le plus vieux leader du classement ATP. À 36 ans, et six ans après son dernier sacre en novembre 2012, le joueur est remonté au sommet du tennis mondial.



À Rotterdam, Roger Federer s'est imposé en quarts de finale sur le Néerlandais Robin Haase (4-6, 6-1, 6-1). Fin janvier, il s'était offert un autre record à l'Open d'Australie avec le plus grand nombre de titres majeurs chez les messieurs, soit 20 victoires.

En décembre dernier, le champion confiait au micro de RTL qu'il avait "des attentes encore plus hautes pour cette saison". Baptisé "champion des champions" par le magazine L'Équipe, il affirmait vouloir "défendre tous ses titres remportés en 2017". Roger Federer semble plutôt bien parti.

Il a toujours besoin de challenges Marc Rosset, ancien partenaire de Roger Federer





Certes, Roger Federer a profité des maux physiques et moraux de Novak Djokovic, de la longue blessure à la hanche d'Andy Murray pour se faufiler de nouveau au sommet du tennis. Mais à cet âge, c'est "mythique" estime Marc Rosset, son ancien partenaire et capitaine en Coupe Davis qui a assisté à son éclosion. Il a connu le jeune Bâlois fougueux qui brisait des raquettes et celui, plus apaisé, qui empile record sur record.



Pour l'ancien champion olympique (1992), Federer reste le même homme, "un mec respectueux" qui "a toujours besoin de challenges" et qui continue de "kiffer" le tennis.

"J'ai l'impression qu'il a encore plus envie de savourer et de partager ses victoires", note Rosset, pas étonné par la "fraîcheur" du champion.

Un come-back retentissant en 2017

Le phénomène suisse a dû se remettre en question pour améliorer un revers passé du statut de point faible à arme fatale contre son grand rival Rafael Nadal. Comment, néanmoins, continuer de tenir la route physiquement ? D'abord, Federer n'a que rarement été blessé. Si son dos, son talon d'Achille, lui joue parfois des tours, il n'a subi qu'une opération (arthroscopie), du genou gauche en 2016.



Contraint de s'arrêter six mois après une rechute, il avait effectué un come-back percutant début 2017 avec un 18e sacre majeur en Australie. "Il a réussi à chaque fois à rebondir, c'est toute sa vie", souligne l'ex-joueur français Arnaud Boetsch, chargé aujourd'hui de la communication chez Rolex, l'un des sponsors du Suisse. Le Bâlois voyage toujours avec ses proches, sa femme Mirka et leurs quatre enfants. "S'il prend toujours du plaisir sur le circuit, c'est aussi parce que sa famille est autour de lui", argue Boetsch.