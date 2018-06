Rugby : Castres remporte le Top 14 en battant Montpellier en finale

et AFP

publié le 02/06/2018 à 23:33

Onzième budget du Top 14 et club de la sous-préfecture du Tarn, ville enclavée de 43.000 habitants, Castres a confirmé son statut de place forte du rugby français. Les tarnais ont déjoué les pronostics samedi 2 juin en remportant son 5ème titre de champion de France de rugby face au favori Montpellier, battu 29-13 au Stade de France.



C'est la première fois qu'un club 6ème en saison régulière est champion de Top 14. Les tarnais ont fait tomber le 1er après avoir déjà bousculé la hiérarchie en barrages à Toulouse (23-11) puis en demi-finales face au Racing 92 (19-14). Sans grandes stars, c'est grâce à un collectif et un sens du sacrifice que les joueurs ont su dominer de la tête et des épaules le MHR. Un collectif subjugué par l'entraîneur, Christophe Urios, qui avait déjà accompli des miracles en emmenant Oyonnax en phase finale pour la première fois de son histoire en 2015.

Pour le MHR, premier de la saison régulière et impressionnant en demi-finales contre Lyon (40-14), le camouflet est énorme. Sept ans après avoir perdu sa première finale, il repart de nouveau bredouilles de Saint-Denis. Mohed Altrad n'a pas regardé à la dépense pour s'offrir un premier titre majeur, débauchant notamment l'été passé le manager néo-zélandais Vern Cotter et plusieurs internationaux confirmés (Cruden, Pienaar, Picamoles). Malgré ses moyens, qui font grincer des dents chez les autres présidents, il n'est donc pas parvenu à sa fin en 2018. Son équipe est passée complètement à côté de sa finale.