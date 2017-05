Roland-Garros : le programme complet de jeudi 1er juin

publié le 31/05/2017 à 19:09

Pas vraiment à la fête depuis le début de la quinzaine, à l'image de l'élimination d'entrée de son leader, Jo-Wilfried Tsonga, par le 91e joueur mondial, le tennis français pourrait vivre une grande journée jeudi 1er mai à l'occasion de la fin du 2e tour.



Chez les messieurs, Gaël Monfils (16e mondial) et Richard Gasquet (25e) s'avanceront en favoris face au Brésilien Thgiago Monteiro (91e) et au Dominicain Victor Estrella Burgos (90e). Jérémy Chardy (74e) et Pierre-Hugues Herbert (82e) possèdent les armes et la confiance pour ennuyer le Japonais Kei Nishikori (9e) et l'Espagnol Fernando Verdasco (37e).

Chez les dames, Alizé Cornet (43e mondiale) ouvre le bal sur le court central face à la Tchèque Barbora Strycova, tête de série numéro 20. Suivra sur le court numéro 1 un duel 100% bleu-blanc rouge entre Caroline Garcia (27e) et la révélation Chloé Paquet (260e). Enfin, le duel s'annonce équilibré entre Pauline Parmentier (81e) et l'Allemande Carina Witthoeft (73e).



Du côté des favoris, attention au match piège pour le Suisse Stan Wawrinka face à l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, qui mène 2-1 dans leurs confrontations, et dans une moindre mesure pour le Britannique Andy Murray face au Slovaque Martin Klizan. Autres affiches intéressantes sur le papier : l'Espagnol Nicolas Almagro contre l'Argentin Juan Martin Del Potro ou un choc italien Andreas Seppi-Fabio Fognini.

Roland-Garros : le programme complet du mardi 30 mai 2017

À partir de 11h.



Court central :

Barbora Strycova (CZE/N.20) - Alizé Cornet (FRA)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Alexandr Dolgopolov (UKR)

Thiago Monteiro (BRA) - Gaël Monfils (FRA/N.15)

Ekaterina Alexandrova (RUS) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)



Court Suzanne-Lenglen :

Alison Van Uytvanck (BEL) - Agniezka Radwanska (POL/N.9)

Andy Murray (GBR/N.1) - Martin Klizan (SVK)

Tatjana Maria (GER) - Simona Halep (ROU/N.3)

Richard Gasquet (FRA/N.24) - Victor Estrella Burgos (DOM)



Court N.1 :

Konstantin Kravchuk (RUS) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Jérémy Chardy (FRA) - Kei Nishikori (JAP/N.8)

Chloé Paquet (FRA) - Caroline Garcia (FRA/N.28)

Carina Witthoeft (GER) - Pauline Parmentier (FRA)



Court N.2 :

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Tsvetana Pironkova (BUL)

Nicolas Almagro (ESP) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.29)

Anastasija Sevastova (LAT/N.17) - Eugenie Bouchard (CAN)

Fernando Verdasco (ESP) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)



Court N.3 :

David Ferrer (ESP/N.30) - Feliciano Lopez (ESP)

Kevin Anderson (RSA) - Nick Kyrgios (AUS/N.18)

Sorana Cirstea (ROU) - Carla Suarez Navarro (ESP/N.21)

Petra Martic (CRO) - Madison Keys (USA/N.12)



Court N.6 :

Daria Kasatkina (RUS/N.26) - Marketa Vondrousova (CZE)

Karen Kachanov (RUS) - Tomas Berdych (CZE/N.13)

Renzo Olivo (ARG) - Kyle Edmund (GBR)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.16) - Veronica Cepede Royg (PAR)



Court N.14 :

John Isner (USA/N.21) - Paolo Lorenzi (ITA)

Hyeon Chung (KOR) - Denis Istomin (UZB)



Court N.17 :

Magda Linette (POL) - Ana Konjuh (CRO/N.29)

Su-Wei Hsieh (TPE) - Taylor Townsend (USA)

Andreas Seppi (ITA) - Fabio Fognini (ITA/N.28)

Mariana Duque-Marino (COL) - Magdalena Rybarikova (SVK)