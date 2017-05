Roland-Garros 2017 : le programme complet de mercredi 31 mai

publié le 30/05/2017 à 22:49

Des six Français et six Françaises pour l'instant qualifiés pour le 2e tour de ce Roland-Garros 2017, deux dans chaque tableau sont en lice mercredi 31 mai : Lucas Pouille et Benjmain Bonzi chez les messieurs, Kristina Mladenovic et Océane Dodin chez les dames. Richard Gasquet, Gaël Monfils, Pierre-Hugues Herbert, Jérémy Chardy, Pauline Parmentier, Alizé Cornet, Caroline Garcia et Chloé Paquet seront au programme du jeudi 1er juin.



17e joueur mondial à 23 ans, quart de finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'an passé, Pouille va tenter de se hisser au 3e tour à Paris pour la première fois. Si son adversaire ne pointe qu'au 61e rang au classement ATP, il est redoutable sur terre battue : le Brésilien Thomaz Belluci a notamment atteint les 8es Porte d'Auteuil en 2010.

Inconnu du grand public avant le coup d'envoi du tournoi, Benjamin Bonzi, 20 ans, 266e joueur mondial, se frotte lui aussi à un joueur à l'aise sur ocre, l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (19e).Sur le papier, la mission s'annonce aussi compliquée que pour Océane Dodin (56e au classement WTA) face à la Russe Svetlana Kuznetsova, tête de série numéro 8, lauréate en 2009, finaliste en 2006.



À condition qu'elle soit remise de ses douleurs au dos, Kristina Mladenovic (14e) s'avancera, elle, en favorite contre l'Italienne Sara Errani (91e). Sur le papier, Rafael Nadal (4e) et Novak Djokovic (2e) n'ont rien à craindre facxe au Néerlandais Robin Haase (46e) et au Portugais Joao Sousa (59e), deux joueurs qui n'ont jamais passé deux tours à Roland.

Roland-Garros : le programme complet du mardi 30 mai 2017

À partir de 11h.



Court central :

Venus Williams (USAN.10) - Kurumi Nara (JPN)

Fin de Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) - Renzo Olivo (ARG)

Garbine Muguruza (ESP/N.4) - Anett Kontaveit (EST)

Robin Haase (NED) - Rafael Nadal (ESP/N.4)

Lucas Pouille (FRA/N.16) - Thomaz Belluci (BRA)



Court Suzanne-Lenglen :

Dominic Thgiem (AUT/N.6) - Simone Bolelli (ITA)

Joao Sousa (POR) - Novak Djokovic (SER/N.2)

Sara Errani (ITA) - Kristina Mladenovic (FRA/N.13)

Ons Jabeur (TUN) - Dominika Cibulkova (SVK/N.6)



Court N.1 :

Bethanie Mattek-Sands (USA) - Petra Kvitova (CZE/N.15)

Tommy Robredo (ESP) - Grigor Dimitrov (BUL/N.11)

Milos Raonic (CAN/N.5) - Rogerio Dutra Silva (BRA)

Océane Dodin (FRA) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8)



Court N.2 :

Sergiy Stakhovsky (UKR) - David Goffin (BEL/N.10)

Catherine Bellis (USA) - Kiki Bertens (NED/N.18)

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) - Françoise Abanda (CAN)

Benjamin Bonzi (FRA) - Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.19)



Court N.3 :

Samantha Stosur (AUS/N23) - Kirsten Flipkens (BEL)

Ivao Karlovic (CRO/N.23) - Horacio Zeballos (ARG)

Un double messieurs

Jiri Vesely (CZE) - Aljaz Bedene (GBR)



Court N.6 :

Borna Coric (CRO) - Steve Johnson (USA/N.25)

Richel Hogenkamp (NED) - Elise Mertens (BEL)

Pablo Carreno Busta (ESP/N.20) - Taro Daniel (JPN)



Court N.14 :

Johanna Larsson (SWE) - Yulia Putinseva (KAZ/N.27)

Nikoloz Basilashvili (GEO) - Viktor Troicki (SRB)

Timea Bacsinszky (SUI/N.30) - Madison Brengle (USA)

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Roberto Bautista Agut (ESP/N.17)