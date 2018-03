publié le 28/05/2016 à 21:21

Les chances françaises dans cette édition 2016 de Roland-Garros ne reposent donc plus que sur Richard Gasquet. Le Biterrois de 29 ans, 12e au classement ATP, est opposé dimanche 29 mai au Japonais Kei Nishikori. C'est la cinquième fois de sa carrière qu'il atteint les 8es de finale, stade qu'il n'a encore jamais dépassé, alors qu'il a déjà joué des demies à Wimbledon (2007, 2015) et l'US Open (2013). Face à Nishikori, 26 ans, 6e mondial, les chiffres sont en sa faveur : 6-2 (mais deux défaites sur terre lors de leurs deux derniers affrontements cette année à Madrid puis Rome.



Les autres 8es de finale au programme de cette journée mettent aux prises Andy Murray à John Isner, Stan Wawrinka à Viktor Troicki et Milos Raonic à Albert Ramos chez les hommes (l'Écossais et le Suisse mènent 4-0 face à l'Américain et au Serbe, le Canadien 1-0 face à l'Espagnol), Svetlana Kuznetsova à Garbine Muguruza, Simona Halep à Samantha Stosur, Irina Begu à Shelby Rogers et Tsvetana Pironkova à Agnieszka Radwanska chez les dames (1-0, 4-3, 0-0, 1-9).



Roland-Garros 2016 : le programme de dimanche 29 mai

Début des matches à 11h.

Court central Philippe-Chatrier :

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.13) - Garbine Muguruza (ESP/N.4)

Viktor Troicki (SRB/N.22) - Stan Wawrinka (SUI/N.4)

Kei Nishikori (JAP/N.5) - Richard Gasquet (FRA/N.9)

Simona Halep (ROU/N.6) - Samantha Stosur (AUS/N.21)





Court Suzanne-Lenglen :Milos Raonic (CAN/N8) - Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Irina Begu (ROU/N.25) - Shelby Rogers (USA)

John Isner (USA/N.15) - Andy Murray (GBR/N.2)

Tsvetana Pironkova (BUL) - Agnieszka Radwanska (POL/N.2)