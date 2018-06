publié le 07/06/2018 à 17:18

Rafael Nadal disputera-t-il une 11e finale à Roland-Garros ? Face au seul joueur qui l'a battu cette saison sur terre battue, l'Autrichien Dominic Thiem ? À la sensation du tournoi, l'Italien Marco Cecchinato, 72e mondial ? Juan Martin Del Potro peut-il infliger à l'Espagnol sa première défaite en demi-finale à Paris ?



Voilà toutes les questions qui se posent avant les demi-finales du simple messieurs, qui se disputent, si le temps le permet, vendredi 8 juin. Thiem et Cecchinato, le tombeur de Novak Djokovic, ouvrent le bal sur le court central à partir de 13h. Ils ne se sont jamais affrontés sur le circuit principal.

Nadal et Del Potro sont attendus au plus tôt à 15h30, au lendemain de la fin de leurs quarts de finale contre l'Argentin Diego Schwartzman et le Croate Marin Cilic. L'Argentin est l'un des rares joueurs à avoir battu le numéro 1 mondial à cinq reprises. Il a parallèlement perdu neuf fois, dont deux sur terre battue.

Le programme du jeudi 7 juin :

Court central Philippe-Chatrier (13h) :

Marco Cecchinato (ITA) - Dominic Thiem (AUT/N.7)



Pas avant 15h30 :

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.5)