publié le 05/06/2018 à 18:34

Honneur aux dames ce mercredi 6 juin Porte d'Auteuil avec les deux derniers quarts de finale en simple, à suivre à partir de 14h. Sur le court central Philippe-Chatrier, l'Espagnole Garbine Muguruza, 3e joueuse mondiale et lauréate à Paris en 2016, se dresse devant la Russe Maria Sharapova, 30e mais deux fois titrée à Roland-Garros en 2012 et 2014. Sharapova mène aussi 3-0 dans leurs confrontations (2-0 sur terre battue).





Sur le court Suzanne-Lenglen, la Roumaine Simona Halep, numéro 1 mondiale et finaliste sortante, défie l'Allemande Angélique Kerber (12e), tombeuse de Caroline Garcia au tour précédent. Quart-de-finaliste pour la deuxième fois, Kerber est menée 5-4 par Halep mais c'est elle qui a remporté le seul match sur ocre, en Fed Cup en 2016.

Viendra ensuite le tour des messieurs avec d'un côté Rafael Nadal-Diego Schartzmann et de l'autre Juan Martin Del Potro-Marin Cilic. Dans la première affiche, l'Espagnol part évidemment favori face à un Argentin qui ne l'a jamais battu en cinq rencontres et ne lui a pris qu'un set. Mais le tenant du titre peut se méfier du 12e joueur mondial, qui vient d'enchaîner un quart à l'US Open, un 8e en Australie et encore un quart ici.

Del Potro-Cilic, ce sera un choc de géants, au sens propre comme au sens figuré : même taille, 1,98 m, même âge, 29 ans, même titre du Grand Chelem au palmarès, l'US Open, quasiment le même classement (le Croate est 4e, l'Argentin 6e). "Jean Martin Du Poulain" mène largement dans les face-à-face : 10-2 dont un 7-0 série en cours et 4-0 sur terre battue.

Le programme du mercredi 6 juin :

Début des matches à 14h.



Court central Philippe-Chatrier :

Garbine Muguruza (ESP/N.3) - Maria Sharapova (RUS/N.28)

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Diego Schartzmann (ARG/N.11)



Court Suzanne-Lenglen :

Simona Halep (ROU/N.1) - Angelique Kerber (GER/N.12)

Juan Martin Del Potro (ARG/N.5) - Marin Cilic (CRO/N.3).