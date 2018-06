publié le 06/06/2018 à 20:45

Le jeudi de la deuxième semaine est d'ordinaire consacré aux demi-finales dames. Cette année, pluie oblige, il y aura aussi la fin des deux derniers quarts de finale messieurs, Rafael Nadal-Diego Schwartzman d'un côté, Marin Cilic-Juan Martin Del Potro de l'autre. L'Espagnol a perdu le 1er set 6-4 face à l'Argentin (12e mondial) mais mène 5-3 dans le 2e. Le Croate et l'Argentin en sont à 5 points à 5 dans le jeu décisif de la 1re manche.



Chez les dames, des quatre joueuses encore en lice dans cette 117e édition des Internationaux de France, une seul s'est déjà imposée à Roland-Garros : l'Espagnole Garbine Muguruza, en 2016. La numéro 3 mondiale s'est montrée expéditive en quart face à la Russe Maria Sharapova (6-2, 6-1) pour rejoindre la numéro 1 mondiale, Simona Halep, en demie.

La Roumaine est menée 2-1 dans leurs confrontations mais a remporté leur seul match sur terre battue et a déjà renversé deux situations mal embarquées dans ce tournoi, la dernière face à l'Allemande Angélique Kerber (6-7, 6-3, 6-2). Halep était finaliste l'an passé face à la Lettone Jelena Ostapenko.

L'autre demi-finale propose une affiche 100% américaine, sans Serena Williams, avec Sloane Stephens et Madison Keys, respectivement 10e et 13e mondiale. Stephens mène 2-0, avec une victoire 6-3, 6-0 en finale du dernier US Open. Les deux joueuses sont dans le dernier carré à Paris pour la première fois de leur carrière.

Le programme du jeudi 7 juin :

Début des matches à 12h.



Court central Philippe-Chatrier :

Fin de Rafael Nadal (ESP/N.1) - Diego Schwartzman (ARG/N.11)



Pas avant 15h :

Madison Keys (USA/N.13) - Sloane Stephens (USA/N.10)

Simona Halep (ROU/N.1) - Garbine Muiguruza (ESP/N.3)



Court Suzanne-Lenglen :

Fin de Marin Cilic (CRO/N.3) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.5)