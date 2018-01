Quinté + : retrouvez la dernière minute de la Semaine Internationale

publié le 25/01/2018 à 11:46

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de la Semaine Internationale ce jeudi 25 janvier à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le N°18, AGORA DU GOUTIER

Le N°10, BARAKA DE BOUGY

Le N°6, DIAMOND

Le N°9, BILY DE GUERINIERE

Le N°2, RE DOC

Le N°7, ALKALIZER AM

Le N°11, EASYTOWIN

Le N°15, BLUE PASS

La dernière minute

Le N°15, BLUE PASS

Ma dernière minute finalement car même s’il a peu couru à Vincennes il est en forme et associé à Éric Raffin. Cela sent la course préparée.