Quinté + : les favoris du quinté de Clairefontaine

publié le 14/08/2017 à 08:52

16 juments seront, à partir de 13h47, au départ du quinté ce lundi 14 août à Clairefontaine lors de la course du prix Robertet. Une course de 1.800 mètres. Un quinté au féminin avec des concurrentes bien connues à ce niveau. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5 : Thisvi

Cote entre 5 et 6/1. Elle ne gagne jamais mais ce sera peut être pour cette fois ! Elle trouve en tout cas de bonnes conditions de courses.





Le 7 : Just Win



Cote entre 8 et 9/1.La dernière minute. Son entourage a dit visé cette course.



Le 4 : Ozeville



Cote entre 6 et 7/1. Une bonne chance bien sûr. Elle est en forme et régulière.



Le 12 : Fleur d'Ipanema



Cote entre 11 et 13/1. Elle est difficile à situer mais je me méfie de son entourage.



Le 1 : Kayenne



Cote entre 10 et 12/1. Elle porte du poids mais est en forme.



Le 2 : Beama



Cote entre 11 et 12/1. Elle aurait pu courir dimanche, méfiance.



Le 3 : Madiva



Cote entre 14 et 15/1. Je trouve que c'est un trouble fête en puissance.



Le 4 : Lyavenita



Cote entre 15 et 17/1. Même chose que la précédente.



La dernière minute

Je fais confiance à Thisvi, le numéro 5. Le signe indien va peut être s'arrêter. Elle a disputé de nombreux quintés similaires mais n'a jamais réussi à l'emporter. Elle a encore une bonne opportunité cet après midi de se distinguer.