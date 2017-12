Quinté + : les favoris du Prix Vesta

publié le 08/12/2017 à 06:13

16 chevaux seront au départ du Prix Vesta ce vendredi 8 décembre. Le départ est prévu vers 20h15 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Carla

Cote entre 14 et 16/1. Elle est en forme et en progrès. Déferrée, elle peut surprendre.

Le 11, Carline Montaval

Cote entre 12 et 13/1. Je comprends mal cette écurie mais la jument est dans sa catégorie.



Le 7, Calypso d'Alb

Cote entre 7 et 8/1. Une bonne chance théorique car elle vient de battre son record. Ma dernière minute.



Le 10, Carla du Clos

Cote entre 10 et 11/1. Une jument maniable qui s'entend bien avec son driver.



Le 13, Carte Secrète

Cote entre 9 et 10/1. Elle ne gagne jamais mais peut être vue pour une place.



Le 15, Caribbean Sea

Cote entre 8 et 9/1. Elle vient de Corse et débute à Vincennes. C'est Nivard. À voir.



Le 16, Clara Sautonne

Cote entre 7 et 9/1. Un bon engagement et un bon driver.



Le 2, Clara du Hauty

Cote entre 15 et 17/1. Un bon trouble-fête.

