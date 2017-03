Quinté + : les favoris du Prix Univers II

publié le 12/03/2017 à 06:45

La course du samedi 11 mars a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix du Pays Basque sera donné à 15h17. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres.



Le 2, Hotmale Has

Le 11, Hurkhan

Le 6, San Pedro de Senam

Le 12, Futbolisto

Le 9, Le Mans

Le 14, Dans le Mil

Le 1, Pyromane

Le 13, Aquinoxe

Le bon favori

Le numéro 2, Hotmale Has, Cote entre 8 et 10/1. Il n'est sans doute pas encore à 100% mais il est sérieux et devrait faire sa course.