Quinté + : les favoris du Prix Synergie

publié le 11/07/2017 à 06:47

La course du lundi 10 juillet a lieu à l’hippodrome de Châteaubriant. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix Synergie sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 3.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 4, Twitter

Cote entre 5 et 7/1. Il est un des 2 Goop au départ et est drivé par le maître. C'est un trotteur honnête en forme et bien engagé. Au premier poteau, c'est une bonne possibilité pour faire l'arrivée de cette troisième épreuve de la journée. peut aller loin.

Le 9, Showmar

Cote entre 5 et 6/1. cote entre 6 et 7/1. La dernière minute. Elle est douée mais reste susceptible. Cela dit, les Guarato sont toujours en forme et elle s'élance en tête.C'est le plus riche du 1er poteau et il est en bonne condition.



Le 7, Barbarella

Cote entre 6 et 7/1. Elle est douée mais reste susceptible. Cela dit, les Guarato sont toujours en forme et elle s'élance en tête.



Le 14, Bon copain

Cote entre 8 et 9/1. Il vient de surprendre à Reims dans le GNT et il a déjà bien fait sur cette piste.cote entre 13 et 14/1.



Le 16, Monas invercote

La 2e Goop. Elle rend la distance, mais peut se placer car elle est courageuse et parfois surprenante.



Le 11, Valse mika

Cote entre 15 et 16/1. Elle est mal engagée et délicate. Bon, dans un bon jour.



Le 10, Venise

Cote entre 14 et 16/1. La forme Duvaldestin mais c'est aussi une jument compliquée.



Le 17, Upman

Cote entre 20 et 22/1. Je suis à l'envers avec lui quand je le mets. On va voir.

Le bon favori

Le 4, Twitter

Cote entre 5 et 7/1. Il est un des 2 Goop au départ et est drivé par le maître. C'est un trotteur honnête en forme et bien engagé. Au premier poteau, c'est une bonne possibilité pour faire l'arrivée de cette troisième épreuve de la jorunée. peut aller loin.